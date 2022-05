Controlli dei Carabinieri nel fine settimana e nel giorno della “Festa dei Lavoratori”

Nell’ultimo week-end e nel giorno della “Festa dei Lavoratori” i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore, controllando 107 persone, 91 veicoli e 19 esercizi pubblici.

In particolare i militari della Stazione di Colle Sannita ed i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un bar locale per aver installato un impianto di videoripresa con finalità di controllo dei lavoratori dipendenti in assenza della prevista autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, con un’ammenda prevista di oltre millecinquecento euro. Al termine delle verifiche è stata contestata al gestore del locale pubblico – da considerarsi persona sottoposta alle indagini per il predetto reato e presunta innocente fino a sentenza definitiva – anche una sanzione amministrativa di oltre tremilacinquecento euro perché un lavoratore era impiegato nell’attività lavorativa senza la prescritta comunicazione al Centro per l’impiego “in nero”.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, eseguiti anche mediante l’etilometro, sono state elevate 7 sanzioni amministrative, relative a violazioni del Codice della Strada. In particolare, è stata sequestrata amministrativamente un’automobile poiché circolava senza assicurazione e sono state elevate contravvenzioni per: circolazione con dispositivi di segnalazione audiovisiva non funzionanti, eccesso di velocità ed omessa revisione.

Il controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento è stato rafforzato nel fine settimana e nel giorno della “Festa dei Lavoratori” per prevenire particolarmente i reati predatori e gli incidenti stradali.