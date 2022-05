“Avellino Letteraria”, al via la seconda edizione. La rassegna sarà presentata ufficialmente sabato 7 maggio, alle 18, presso Villa Amendola. L’evento – patrocinato dal Comune, dalla Provincia e dalla Diocesi di Avellino, è promosso da Festa Viaggi, Itinerando l’Irpinia, organizzato da Annamaria Picillo, direttore artistico – comincerà ufficialmente il 28 maggio e si concluderà il 17 dicembre.

Dodici appuntamenti, che si concentreranno su varie tematiche: dalla musica, al teatro, alla poesia, alla scienza, alla filosofia e così via. Momenti di confronto, che coinvolgeranno scrittori professionisti, esordienti ed appassionati di lettura, con l’intento di promuovere a più livelli l’interesse per la letteratura, far conoscere e rivalutare il patrimonio storico, artistico, culturale e religioso dei nostri Comuni, con lo scopo di creare condivisione identitaria. Una occasione di conoscenza socialità e riflessione.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Festa e del il vice sindaco Laura Nargi, interverranno gli ospiti d’onore della serata: Michele Ciasullo, medico di medicina generale, responsabile scientifico Omceo dell’Ordine dei medici di Avellino e presidente dell’Università Popolare dell’Irpinia; Carlo Iannace, dirigente medico chirurgo “Breast Unit” dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino; Carlo Farina, giornalista, cura la pagina della cultura e arte del teatro San Carlo di Napoli.

A seguire Pietro Caterini, dirigente scolastico dell’Istituto Superiore De Sanctis- D’Agostino di Avellino, e Viridiana Miriam Salerno, direttore responsabile MediaVox Magazine.

Nel corso della serata, danze con abiti d’epoca a cura de “I Viandanti di Montevergine”, mostra opere artistiche, l’arte ritrovata “Museum & Event” del collezionista Pantaleone Dentice. Partecipazione all’evento del maestro d’arte Giovanni Spiniello. Coordina la giornalista Daniela Apuzza.