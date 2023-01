Contro tutte le discriminazioni, Apple Pie prepara il prossimo “Irpinia Pride” del 10 giugno. L’associazione è già al lavoro per organizzare il prossimo evento che si terrà in un comune della provincia di Avellino che, però, non è stato reso ancora noto. Sarà svelato nelle prossime settimane, come scrive oggi “Il Mattino”, edizione di Avellino. L’ultima edizione del Pride si è tenuta a Mercogliano lo scorso 30 luglio.

E proprio nella cittadina alle falde di Montevergine è stato ampliato lo sportello contro le discriminazione motivate dall’orientamento sessuale e identità di genere. Presso il centro sociale “Campanello”, lo sportello è diventato un presidio fisso.

A gestirlo, per l’appunto, l’associazione “Apple Pie”. Lo sportello sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e, in orario pomerdiano dalle 14 alle 16 solo su appuntamento. L’accesso allo sportello sarà gratuito.