Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato un 30enne

I Carabinieri della Stazione di Telese Terme (BN), a seguito di specifici servizi di appostamento, hanno tratto in arresto un trentenne originario della provincia di Caserta, poiché su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Conoscendo le abitudini dell’uomo, i militari lo hanno individuato e successivamente condotto in caserma per notificargli il provvedimento di condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti. Subito dopo l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Benevento, dovendo espiare una pena di due anni ed un mese di detenzione.

Continua, dunque, l’attività di contrasto al traffico di droga nella valle telesina e nelle aree limitrofe.