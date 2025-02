Continua in Irpinia la campagna dei Carabinieri contro le truffe agli anziani

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellinorafforza il proprio impegno per la sicurezza dei cittadini, proseguendo con la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e informare una delle fasce più vulnerabili della popolazione, attraverso iniziative mirate e di grande impatto sociale.

Nel pomeriggio di ieri, il Comandante della Stazione Carabinieri di Ariano Irpino ha incontrato la comunità di località Torreamando, all’interno della sala convegno annessa alla chiesa Santa Maria Assunta in Cielo.

In particolare, il Maresciallo ha offerto preziosi consigli per prevenire le truffe, un fenomeno odioso che colpisce in modo particolare la fascia più anziana della popolazione.

Durante l’incontro, sono state fornite indicazioni pratiche per riconoscere i comportamenti tipici dei truffatori, con una raccomandazione principale: contattare sempre il numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, prima di effettuare pagamenti o consentire l’accesso in casa a sconosciuti.

Le persone coinvolte hanno espresso gratitudine per l’attenzione ricevuta, riconoscendo il valore di queste iniziative che, oltre a fornire strumenti pratici, trasmettono un senso di vicinanza e protezione dell’Arma alle comunità.