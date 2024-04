Contatto tra due vetture, una si ribalta. Sul posto 118, Vigili e Carabinieri

MONTEFORTE IRPINO- Un contatto tra due vetture al termine del quale una delle due si è completamente ribaltata. E’ quanto avvenuto poco fa lungo uno dei tornanti che conduce in località Vetriera a Monteforte Irpino. Gli occupanti della vettura ribaltata sono stati soccorsi dal personale del 118. Sul posto per gli accertamenti di rito anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i caschi rossi, intervenuti per mettere in sicurezza la strada. A garantire il deflusso del traffico e anche la chiusura per consentire ai militari i rilievi sono stati gli agenti della Polizia Municipale. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.