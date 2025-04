Consiglio Giudiziario, eletta nella lista di Area la giudice Amodeo

Nel prossimo Consiglio Giudiziario del Distretto di Napoli non mancherà una presenza irpina, anche se da alcuni anni il magistrato Stefania Amodeo svolge le sue funzioni presso il Tribunale di Napoli Nord. Amodeo, che è stata in servizio presso il settore Penale del Tribunale di Avellino fino al 2010, è stata eletta nella lista di “Area”. Anche nel seggio di Avellino per lei erano giunti 4 voti dallo scrutinio nel settore giudicante.