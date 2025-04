Aggressione al compagno della ex, il quarantunenne si difende davanti al Gip

AVELLINO – Il quarantenne di Monteforte finito agli arresti domiciliari per stalking e lesioni aggravate ha respinto questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino le accuse di aver usato una condotta persecutoria nei confronti della sua ex e soprattutto che l’aggressione dello scorso marzo si inserisse in quel contesto di atti persecutori. Una diversa lettura dei fatti quella offerta dal quarantenne, assistito dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria, che avrebbero anche eseguito delle indagini difensive per evidenziare una diversa versione di alcune delle accuse a carico del loro assistito.

Il quarantunenne, secondo le accuse, avrebbe posto in essere nell’arco temporale di un anno condotte persecutorie nei confronti della sua ex, fino all’episodio del cinque marzo scorso, quando aveva aggredito il suo nuovo compagno provocandogli ferite al volto con un’arma da taglio.