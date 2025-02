Il consiglio comunale ricorda Rita Sciscio: “la sua eredità sarà indelebile”

AVELLINO – Un minuto di silenzio ed un applauso per ricordare a pochi giorni dalla sua scomparsa, l’architetto ed ex assessore comunale Rita Sciscio. Quello tributato dal Consiglio Comunale di Avellino che è in corso a Palazzo di Città. Prima di entrare nell’ordine del giorno, il presidente del consiglio comunale Ugo Maggio ha ricordato l’architetto Sciscio, all’epoca della sua esperienza da assessore nella giunta guidata da Vincenzo Ciampi, come una persona sempre “serena, tranquilla, molto sorridente e sempre professionale. Ha ricoperto un ruolo molto importante. Voglio ricordarla qui tra noi in consiglio comunale dove ha rappresentato un elemento di qualità. Lo dico a nome mio, del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale. Voglio che la ricordiamo per tutto quello che ha realizzato”.

Commosso il ricordo della consigliera comunale Nicole Mazzeo, che ha ricordato come: “Rita Sciscio era una cittadina appassionata, che ha dedicato tante energie per migliorare il suo impegno politico. Credeva profondamente nel valore della bellezza, nei rapporti umani e in un futuro migliore. Rita ci credeva profondamente. Ogni battaglia politica era contraddistinta dal senso di responsabilità. Una donna appassionata e tenace, che sapeva unire ed agire con determinazione. La sua scomparsa ci ha lasciato sgomenti, ma il suo ricordo sarà indelebile”.

Commosso anche il ricordo del consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Antonio Aquino: “Voglio ricordare una donna che ha portato all’interno di questo ambiente non solo competenza ma anche una grande umanità. Quindi l’azione di Rita è stata silente ed efficace. Ha ricoperto ruoli importanti e ci ha messo la passione e la voglia di fare. Ha messo tanto amore nel fare le cose. Ha combattuto tante battaglie per la difesa dei piu deboli e per l’ambiente. La sua eredità è di progetti sinceri, umani, puliti. Oggi credo sia doveroso prestare un minuto di silenzio nel suo ricordo. Il suo esempio continuerà ad ispirare il nostro lavoro”.

Presenti in aula anche il consigliere regionale Vincenzo Ciampi, già sindaco ed una delegazione dei rappresentanti del Movimento.