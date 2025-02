L’ARCI Avellino si mobilita contro il DDL “Sicurezza”. Sabato 22 febbraio, alle 17:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’associazione Antigone, da anni impegnata nella tutela dei diritti delle persone private della libertà, presenterà il rapporto “Il più grande attacco alla libertà di protesta della storia Repubblicana”, un’analisi approfondita delle misure introdotte dal nuovo pacchetto sicurezza proposto dal governo Meloni e attualmente in discussione al Senato.

L’evento vedrà la partecipazione dell’avv. Gennaro Santoro, membro del direttivo di Antigone, e rappresentanti di CGIL Avellino, Acli Avellino, Libera Avellino e Legambiente.

“Il pacchetto sicurezza, secondo l’analisi di Antigone, rappresenta una seria minaccia alla libertà di pensiero e di manifestazione, non solo per i cittadini comuni ma anche per i detenuti, già costretti in condizioni di vita estremamente difficili. – dichiara il Presidente dell’ARCI Avellino, Stefano Kenji Iannillo – L’ebook pubblicato dall’associazione offre una riflessione critica sulle nuove norme, evidenziando i rischi di una visione della sicurezza basata sull’autoritarismo e sulla repressione delle fasce sociali più marginali. L’evento sarà un’occasione per discutere e confrontarsi su queste tematiche cruciali, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e promuovere una partecipazione attiva nella difesa dei diritti fondamentali. La libertà di espressione e manifestazione pacifica deve essere tutelata in ogni ambito della vita democratica, a prescindere dalle posizioni politiche.”

Antigone, Arci Avellino, CGIL – Avellino, Acli Avellino, Libera Avellino e Legambiente Alveare Avellino, partner dell’iniziativa, auspicano una massima partecipazione per affrontare insieme queste questioni di vitale importanza per la democrazia e la giustizia sociale.