Consegna delle Chiavi alloggi ERP riqualificati e riapertura delle istanze per accedere al fondo di solidarietà

A soli 30 giorni dal conferimento disposto dal Commissario Prefettizio dott. D’Attilio con la quale il 26/06/2024 il Comandante della Polizia Municipale di Avellino, dottor Michele Arvonio, è stato nominato dirigente ad interim del Patrimonio,il Servizio Politiche Abitative questa mattina, presso il Comando di Polizia Municipale di Avellino ha consegnato 16 alloggi riqualificati ( a cui si aggiungono altri 2 alloggi che sono in fase di ultimazione con particolare attenzione perchè riservato ai nuclei familiari dei diversamente abili ), rientranti nel piano di spostamento, tesi a tutelare la dignità abitativa.

Nella ferma convinzione che la casa rappresenti un bene primario , orgogliosi di garantire al tempo stesso una migliore qualità dell’abitare e del vivere ai residenti dei quartieri popolari, il Comandante Michele Arvonio unitamente all’architetto Antonietta Freda, responsabile del Servizio Politiche abitative, ha prontamente disposto anche la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per l’accesso al Fondo di solidarietà . Difatti in esecuzione al decreto dirigenziale n. 151 del 10/07/2024 della Direzione Generale n. 9 della Giunta Regionale della Campania, con Determina Dirigenziale n. 3551/2024 del 22/07/2024 Area Gestione del Patrimonio del Comune di Avellino, ha disposto la riapertura fino al 31/12/2024 del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al contributo di solidarietà di cui all’“Avviso pubblico per la concessione del contributo a sostegno del pagamento della morosità pregressa degli assegnatari Erp – Fondo regionale di solidarietà”.