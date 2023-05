“Conquista” la fiducia di una 75enne e la deruba: 21enne finisce nei guai per un episodio dei giorni scorsi avvenuto ad Avellino. Il giovane era riuscito a introdursi nell’abitazione della donna, dove si è poi appropriato della somma di 250,00 euro e di alcuni oggetti in oro. Scoperto, è riuscito a guadagnare la fuga spintonandola e facendola cadere a terra. Sul posto è immediatamente intervenuto personale della Volante e della Squadra Mobile della Questura di Avellino, ma le ricerche dell’ignoto malvivente nell’immediatezza non hanno sortito gli effetti sperati.

Nell’arco di 48 ore circa, a seguito di intensi servizi di perlustrazione sul territorio e mirate indagini avviate, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, congiuntamente da personale della Squadra Mobile e della Volante sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima, è stato rintracciato e identificato, in via Tagliamento, un giovane 21enne, di origini brasiliane, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, residente in provincia, nei confronti del quale sono stati acquisiti significativi indizi di colpevolezza in merito al reato in esame, per cui è stato denunciato alla Procura per il reato di rapina aggravata. In corso indagini per recuperare la refurtiva.