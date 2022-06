Coniugi Scannelli per ore in Tribunale, a sorpresa non viene ascoltata la moglie: l’8 gennaio 2021 raggiunsero la figlia a casa Manzo

Oggi l’attesa, in Procura, era tutta per loro, per i genitori di Stefania Scannelli, una delle tre persone indagate per la scomparsa di Domenico Manzo da Prata Principato Ultra. Massimo Scannelli e Pasqualina Lepore sarebbero dovuti comparire, come persone informate sui fatti, verso le 14 dinanzi al Procuratore Airoma ed al sostituto Recano.

Entrambi sono arrivati al palazzo di Giustizia del capoluogo irpino con largo anticipo, verso le 13.30 hanno varcato insieme il portone d’ingresso. Bocche cucite, ovviamente, non appena sono arrivati, nonostante le domande dell’inviata di “Chi l’ha visto”, Filomena Rorro, e le nostre. Massimo appena ci ha scorti, ha accelerato il passo e si è quasi dileguato. Pasqualina ha detto di non voler rilasciare dichiarazioni alla stampa. Forse lo farà, ma non si quando, con il suo legale presente, l’avvocato Rolando Iorio.

L’attesa è stata lunga, non solo per noi, ma anche per alcuni familiari che li attendevano. Come detto, gli inquirenti prima di loro hanno ascoltato Giuseppe e Simone Fabrizio.

Dopo la deposizione di questi ultimi due, è stato interrogato Massimo Scannelli. A sopresa, al termine dell’interrogatorio di Scannelli, gli inquirenti hanno ritenuto non opportuno ascoltare più Pasqualina Lepore. La quale, anche quando è scesa dal Tribunale, non ha voluto rilaschiare dichiarazioni alla stampa.

Le immagini delle telecamere di cui vi abbiamo parlato, potrebbero aver ripreso particolari sui coniugi.

Al papà di Loredana è stato chiesto di spiegare perché, la sera della scomparsa di Mimì, e a che ora, i due siano andati a casa di Romina – che stava festeggiando il compleanno – per raggiungere la figlia Loredana. E perché ci sarebbe stato un litigio tra Loredana e la mamma, cosa riferita anche oggi da Romina Manzo nel corso di un’intervista a “L’estate in diretta” su Rai Uno.

Intanto domani, mercoledì 28 giugno, inizieranno gli accertamenti tecnici su un telefonino sequestrato a Loredana Scanelli a metà maggio. Sempre domani, in serata, la popolare trasmissione “Chi l’ha visto” si collegherà in diretta con Prata, con Filomena Rorro, per gli ultimi aggiornamenti sul giallo.