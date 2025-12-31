Congresso provinciale PD: Alaia e Palmieri candidati alla Segreteria

Avellino – Si procede lungo il percorso che porterà alla celebrazione del congresso provinciale del PD d’Irpinia. Nella giornata di ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature a segretario provinciale con le relative liste degli ottanta componenti per l’Assemblea Provinciale.

Alle ore 18.00 di ieri, 30 dicembre – termine ultimo per la presentazione – sono state depositate due candidature alla segreteria provinciale, quella di Marco Santo Alaia con la lista Tempi Nuovi, e quella di Pellegrino Palmieri con la lista Radici e Futuro.

La Commissione Provinciale per il Congresso, organismo chiamato a garantire il corretto svolgimento della fase congressuale, presieduta da Rosanna Repole, si è aggiornata per la necessaria verifica sulle iscrizioni dei sottoscrittori e dei delegati. All’esito di questa procedura saranno rese note le liste presentate a sostegno delle due candidature alla segreteria provinciale.

Confermata infine la finestra temporale tra il 10 e il 31 gennaio prossimi, periodo entro il quale dovranno necessariamente svolgersi i congressi cittadini e quello provinciale.