Capodanno senza botti in Irpinia: ordinanze e divieti in pochi Comuni della provincia

Anche in provincia di Avellino si diffonde il fenomeno delle ordinanze contro botti, petardi e artifici pirotecnici per la notte di Capodanno. Una scelta che unisce motivazioni di sicurezza pubblica, tutela degli animali e rispetto del decoro urbano.

I sindaci hanno siglato provvedimenti temporanei per vietare l’accensione e l’uso di fuochi d’artificio esplodenti nel periodo compreso tra la serata del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026. Tra queste amministrazioni figurano Montemiletto e Monteforte Irpino, dove è stato disposto il divieto di sparo di petardi, mortaretti, razzi e altri artifici con detonazione su tutto il territorio comunale.

Ad Ariano Irpino, uno dei centri più popolosi della provincia, il sindaco ha firmato un’ordinanza analoga: il divieto di botti pirotecnici è in vigore dalle 19:00 del 31 dicembre alle 07:00 del 1° gennaio, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati all’utilizzo improprio di esplosivi di libera vendita, che spesso causano danni fisici e pericoli reali per persone e animali.