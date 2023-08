Congresso e Costituzione del Circolo PD di Summonte

Gli iscritti del Partito Democratico di Summonte si riuniranno in assemblea per la celebrazione del congresso e la conseguente costituzione del circolo locale.

L’evento avrà luogo domenica 20 agosto 2023 alle ore 10.30 presso bar “Il Castello” situato in Via Borgonuovo a Summonte.

Il Comitato Promotore, composto da Annamaria Ambrosone, Virginia Dello Russo e Antonella Guerriero, ha lavorato per portare avanti questa iniziativa, con l’obiettivo di creare uno spazio di impegno politico e di partecipazione attiva per i cittadini di Summonte, che condividono i valori e gli ideali del Partito Democratico.

L’assemblea rappresenta un momento di fondamentale importanza per tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di una comunità locale inclusiva, orientata verso la promozione del benessere, dell’uguaglianza e della giustizia sociale.

Durante l’assemblea, saranno discussi i principali punti dell'agenda politica del circolo che saranno le linee guida per le attività future.

L’incontro rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini interessati a partecipare attivamente alla vita politica della loro comunità e a dare il proprio contributo alla crescita e allo sviluppo di Summonte.

Sarà l’occasione, per avviare un momento di confronto e costruzione collettiva della comunità democratica e, inoltre, per dotare il circolo degli organismi dirigenti attraverso l’elezione del segretario. Sarà presente in rappresentanza della segreteria provinciale del partito, con il ruolo di garante, il vice segretario Vittorio Ciarcia.