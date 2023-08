Atripalda, un arresto per tentato omicidio

Colpisce con un coltello, in varie parti del colpo, un 47enne di Avellino. È successo nella tarda serata di ieri, nei pressi del parco delle Acacie di Atripalda. L’uomo, al culmine di una lite, per futili motivi, in preda ai fumi dell’alcool, ha colpito la vittima con un coltello. Quest’ultimo, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato all’ospedale Moscati di Avellino.

L’intervento avvenuto da una pattuglia della Sezione Radiomobile e della Stazione di Avellino, ha consentito l’arresto del 31enne, ritenuto responsabile di tentato omicidio.

Sottoposta a sequesto l’arma bianca utilizza per il delitto.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino il 31enne è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.