Congratulazioni e Confetti rossi per Rebecca Pucci

Si è tenuta sabato 26.10.2024, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara, la seduta di laurea del Corso in Design, che ha visto la partecipazione di Rebecca Pucci di Sant’Angelo dei Lombardi.

La giovane Irpina, dopo il corso di laurea triennale in Design, regolarmente eseguito nei tempi previsti, ha brillantemente discusso una tesi di laurea avente ad oggetto “Prodotto Sostenibile per la Refrigerazione e la conservazione Naturale di Cibi nelle zone Rurali Equatoriale”, con un voto di 110/110.

Papà Santo, mamma Rossella e il fratello Michele ci tengono ad esprimere a Rebecca le loro più affettuose congratulazioni. Oggi corrono nelle loro menti tutti i momenti vissuti in questi anni! Il trasferimento a Pescara, gli esami, i momenti difficili, i sacrifici fatti, le lacrime versate, ed ancora i viaggi avanti e indietro da papà e mamma, le interminabili telefonate con la mamma, ed il sostegno incondizionato del fratello. “Ci hai dato una gioia immensa, ci hai ripagati in pieno di tutti i sacrifici fatti. Sei il nostro orgoglio. Il nostro augurio è che tu possa continuare sempre così. Che tu possa avere una carriera professionale ricca di gioia e soddisfazioni. Ti auguriamo di raggiungere i migliori risultati ed essere felice sempre: come donna e come professionista, con la promessa di supportarti e sostenerti, di stare al tuo fianco ed esser per te un porto sicuro sempre! Ad maiora, semper, dottoressa! Ti vogliamo bene!”