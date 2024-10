Calcinacci dal cavalcavia, sospeso un breve tratto del Raccordo: Vigili del Fuoco e Anas sul posto

MONTORO- Un breve tratto del Raccordo Avellino- Salerno sospeso per consentire ai Vigili del Fuoco le verifiche alla stabilità del ponte di Piazza Pandola all’altezza di Montoro Sud in direzione Avellino. Intorno alle 17:00, come annunciato da Dentro la Notizia, molto probabilmente a causa del contatto tra un mezzo di grosse dimensioni e la parte sottostante del cavalcavia, si è registrata la caduta di pezzi di intonaco. La segnalazione alla Polizia Stradale, che ha subito allertato i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino, che sono ancora sul posto per le verifiche. L’Anas ha disposto che per il traffico in viaggio verso Avellino l’uscita e’ quella di Montoro Sud, da dove gli automobilisti si immetteranno nuovamente sul Raccordo. Non manca qualche coda a causa di questa circostanza. La situazione dovrebbe tornare a breve alla normalità.