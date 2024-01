Congratulazioni a Laura Miele, brillante traguardo per la giovane irpina

Si è tenuta ieri, presso il Dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco dell’Università di Parma, la seduta di laurea del Corso in Farmacia, che ha visto la partecipazione dell’avellinese Laura Miele.

La giovane irpina ha brillantemente discusso una tesi di laurea sperimentale avente ad oggetto “Sviluppo e validazione di un metodo analitico in cromatografia liquida spettrometria di massa tandem per la quantificazione degli acidi biliari in matrici biologiche”, che ha ottenuto il plauso accademico.

Il Presidente della Commissione d’esame, in nome del Rettore dell’Università, ha altresì rivolto a Laura Miele gli speciali ringraziamenti per l’eccellente svolgimento del suo incarico di rappresentante degli studenti in seno alla Facoltà di Farmacia.

Tutta la famiglia, insieme ai tanti amici, formula orgogliosamente alla neodottoressa i più affettuosi auguri per il conseguimento del meritato traguardo di studi e i migliori auspici per una futura affermazione professionale.