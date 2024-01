Carabinieri, controllo del territorio: sei denunce e proposte per cinque fogli di via

Prosegue ininterrotta l’attività di controllo del territorio, in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avelino Dr.ssa Paola Spena, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino che, oltre ai servizi di pattuglia dei Carabinieri del luogo, ha anche predisposto l’impiego di squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio soprattutto in quelle aree più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza che per intervenire con tempestività ed efficacia all’occorrenza

In tale contesto:

– procedono incessanti i servizi, nelle ore serali e notturne, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, che, negli ultimi giorni, hanno presidiato i comuni della Valle del Sabato e dell’Alta Valle dell’Irno effettuando posti di controllo e vigilanze dinamiche nei centri abitati e nelle zone periferiche, in qualche occasione obiettivo di bande dedite ai furti in abitazione.

I servizi hanno visto l’impiego di 50 pattuglie. Nel complesso sono stati controllati circa 280 veicoli ed oltre 330 persone, cinquantuno delle quali con a carico pregiudizi di polizia.

A Solofra, i Carabinieri, hanno denunciato alla Procura della Repubblica del capoluogo irpino, una 46enne di Eboli, già nota alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, la quale forniva false dichiarazioni sulla propria identità personale. Sottoposta a fermo di identificazione e verificato che era sottoposta all’obbligo di dimora in altro comune, veniva deferita anche per la violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento. La donna era in compagnia di un 40enne di Eboli, anch’egli noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, che veniva trovato in possesso di un coltello e deferito per porto di arma bianca, e di altre due persone, un 38enne e un 44enne.

Per i quattro è scattata la proposta per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

L’attività ha naturalmente riguardato anche il rispetto delle norme della circolazione stradale e quelle in materia di pubblica sicurezza, con svariate ispezioni ai pubblici locali ed elevate alcune contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada;

– i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, nel corso dell’ultima settimana, sono stati costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche alla sicurezza stradale; concentrando gli sforzi – soprattutto nelle ore serali e notturne.

L’azione preventiva, svoltasi attraverso l’impiego complessivo di circa 60 pattuglie – che si sono alternatesi nell’esecuzione di posti di controllo, vigilanze dinamiche e controllo di obiettivi mirati – ha interessato maggiormente i comuni di Sturno, Mirabella Eclano, Taurasi e Montemiletto.

Sono stati controllati gli occupanti di circa 280 i veicoli, una ventina dei quali sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

L’attività ispettiva ha riguardato, come detto, anche il rispetto delle norme della circolazione stradale; tant’è che tre automobilisti sono stati deferiti in stato di libertà per guida in stato di ebrezza, con conseguente ritiro delle rispettive patenti di guida e sequestro delle autovetture.

Nella serata di ieri, a Montemiletto, un uomo di 36anni, gravato da numerosi precedenti penali e privo di documenti, è stato deferito per falsa attestazione sull’identità personale ed immediatamente proposto per l’emissione del Foglio di Via obbligatorio da quel comune.

L’attenzione dell’Arma nella lotta ai reati in genere rimane sempre alta e tali servizi continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera Provincia.