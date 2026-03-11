Educazione e formazione oggi, venerdì confronto ad Avellino

Si terrà venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’evento formativo dal titolo “Educazione e formazione oggi”, promosso dall’Associazione Nazionale Commissariato Militare (ANACOMI). L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e rappresentanti delle forze dell’ordine su un tema centrale per la società contemporanea.

Nel corso dell’evento sarà inoltre conferito al Colonnello Angelo Zito, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, il titolo di socio onorario dell’Associazione Nazionale Commissariato Militare, quale riconoscimento per i servizi svolti e per i contributi significativi offerti in linea con gli scopi e i valori dell’associazione.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali saranno la Dott.ssa Giuliana Perrotta, Commissario Prefettizio del Comune di Avellino, il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Diego Paulet, Presidente Nazionale ANACOMI, e la Dott.ssa Rossana Riflesso, Prefetto di Avellino. L’incontro sarà presieduto e moderato dall’Avv. Antonio Della Porta, Presidente Provinciale ANACOMI, mentre la relazione principale sarà affidata al Prof. Avv. Leone Melillo, docente dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Interverranno inoltre il Brigadier Generale Sandro Corradi, Comandante della Scuola di Commissariato di Maddaloni, e il Dott. Luigi Bobbio, già componente della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli. A concludere i lavori sarà l’On. Clemente Mastella, già Ministro del Lavoro.

All’iniziativa prenderanno parte numerose autorità civili, militari e istituzionali, tra cui il Questore di Avellino Pasquale Picone, il Colonnello Bruno Pacetti, Comandante del 232° Reggimento di Avellino, il Dott. Lucio Molinari, già Procuratore capo del Tribunale Militare di Napoli, il Tenente Colonnello Armando Sullo, Capo Servizio Amministrativo del 232° Reggimento, il Dott. Stefano Sartorio, Presidente Provinciale della Croce Rossa Italiana, il Colonnello Leonardo Erre, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, l’Avv. Gianluca Tellone dell’Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli e il Dott. Massimo Dente.