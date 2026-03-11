Alta Irpinia: rafforzati i controlli. Arrestati due pregiudicati

Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio nell’area dell’Alta Irpinia, anche in base a quanto emerso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Rossana Riflesso, i poliziotti del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto due uomini pregiudicati di 50 e 40 anni.

Il 50enne, di origini beneventane, è stato destinatario di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, di anni 7 e 6 mesi, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il 40enne, originario di Napoli, è stato destinatario di un ordine di carcerazione, di anni tre, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, poiché ritenuto responsabile del reato di rapina ed estorsione.