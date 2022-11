Conflitto a fuoco dopo tentata rapina: far west a Montoro a pochi passi dalle scuole

Conflitto a fuoco dopo tentata rapina all’ufficio postale: far-west in via Ambrosoli alla frazione Piano di Montoro a pochi passi da Villa Comunale e scuole cittadine.

Il tutto è avvenuto questa mattina intorno alle 8:00, quindi in pieno orario d’ingresso scolastico. Il bilancio è di un bandito ferito alla spalla e quattro arresti. Ferito, sempre alla spalla, anche un residente della zona estraneo ai fatti. Entrambi sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non appaiono gravi.

Fondamentale è stato l’intervento delle forze dell’ordine che ha evitato guai ben peggiori. Sul posto, al momento, pattuglie della Squadra Mobile della Questura di Avellino, Polizia Scientifica e magistrato di turno.