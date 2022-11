A Caposele è già aria natalizia con l’albero di Natale più alto d’Europa

A Caposele (AV) torna la due giorni di grande festa che si terrà nelle strade del paese tra stand con ottimi prodotti del territorio, musica dal vivo della tradizione popolare, tombola itinerante, visite guidate al territorio, animazioni e spettacoli per bambini e rappresentazioni teatrali.

Fervono i preparativi per la X edizione della cerimonia di accensione dell’albero di Natale più alto d’Europa, che prenderà vita sabato 3 dicembre, nel paese di sorgente ai piedi del Santuario di S. Gerardo Maiella. La manifestazione, denominata “Un Albero per tutti”, divenuta un appuntamento fisso del freddo inverno irpino, riesce a coinvolgere dai più grandi ai più piccini in un crescendo di emozioni, divertimento, allegria e solidarietà.

Il bellissimo abete greco (vivo e vegeto!) sito nel centro urbano, non è un albero qualsiasi: oltre alla sua straordinaria altezza, esso è un albero eccezionale per quello che vuole rappresentare: Il RICORDO per chi, troppo prematuramente ha lasciato questa terra; la SPERANZA, la FORZA, la VOLONTA’ di chi lotta, per chi combatte ogni giorno contro mali ancora devastanti come i tumori.

Come gli anni precedenti, tutto il ricavato delle attività sotto l’Albero, sarà devoluto in beneficenza per la ricerca e la prevenzione dei tumori.

Il Mercatino di Natale, prenderà vita alle ore 16 del 3 dicembre e proseguirà domenica, dalle ore 10, fino a tarda sera, animando le strade e le piazze del paese. Previsti oltre 150 stand, tra piccolo artigianato, ricchi e vari: che proporranno oggetti unici ed esclusivi, per regali natalizi particolari ed originali; stand di enogastronomia locale: si potranno degustare le rinomate “Matasse”, gli “amaretti”, il “Muffuletto”con le frittate, la “Mnestra e pizza”, “r patan sfruculat”, la “polenta”, la “carn cu r paparol” , i prodotti del forno, tartufi, formaggi ed insaccati, le castagne, l’olio novello, i vini delle nostre terre ed altre specialità ed eccellenze legate alla tradizione della bella Irpinia.

Saranno 2 giorni ricchi di musica, con di vari gruppi musicali che si alterneranno sui tre palchi, ed i vari gruppi folcloristici itineranti, con i due più famosi e conosciuti balli della tradizione e della cultura irpina: la “Quadriglia Batticulo” di Caposele e la “Tarantella Montemaranese”, ci saranno esibizioni di ballo, eventi culturali, rappresentazioni teatrali itineranti e tante, tante animazioni per bambini. Proprio per questi ultimi, sarà allestita “La casa di Babbo Natale”, dove i più piccini potranno scrivere e decorare la propria letterina da spedire, realizzare da se il loro regalino di Natale, oppure; giocare con Elfi e folletti e divertirsi con le tante animazioni, i gonfiabili e partecipare ad altre iniziative pensate per loro. Previste visite guidate, alle tante attrattive che Caposele offre: le sorgenti del Sele, il museo delle macchine di Leonardo, le basiliche di S Gerardo Maiella e S. Lorenzo.

Importante è sottolineare il vero scopo della manifestazione: l’importanza della PREVENZIONE di gravi malattie e l’investire nella RICERCA medica.

Dunque per chi non sa come riempire la sua agenda con programmi ad hoc per il primo weekend di dicembre, per chi adora mangiare, bere e divertirsi, un tuffo nella città di Caposele è assolutamente da considerare e vivere. Una bella occasione per visitare la citta dell’acqua, della solidarietà, dell’accoglienza e del puro spirito natalizio! Ingresso gratuito!