Confindustria Campania apre il confronto con i candidati Presidenti della Regione

In vista delle prossime Elezioni Regionali in Campania, Confindustria Campania promuove due incontri dedicato al confronto tra il mondo delle imprese e i candidati alla Presidenza della Regione. L’obiettivo è avviare una riflessione condivisa sulle direttrici di sviluppo del sistema imprenditoriale regionale e sulle politiche necessarie a sostenerlo nei prossimi anni.

Il Presidente di Confindustria Campania, Emilio De Vizia, insieme ai Presidenti delle Associazioni Territoriali e a una rappresentanza di imprenditori associati, incontrerà i candidati presso la Sala D’Amato di Palazzo Partanna, a Napoli, in due appuntamenti distinti: mercoledì 13 novembre alle ore 16.00 con Roberto Fico, domenica 17 novembre alle ore 17.00 con Edmondo Cirielli.

“Le elezioni regionali – ha sottolineato De Vizia – sono un passaggio importante per definire le politiche che incideranno sullo sviluppo economico e sull’occupazione nei prossimi anni. Il dialogo con i candidati è fondamentale per portare al centro del dibattito le priorità delle imprese e delineare insieme una visione di crescita sostenibile e competitiva per la Campania”.