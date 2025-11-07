I candidati della lista esclusa: “Il nostro impegno per il progetto Fico continua”

Dopo il TAR Campania, anche il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi contro l’esclusione della Lista Fico Presidente nella circoscrizione di Avellino per le elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. Non correranno, dunque, i quattro candidati scelti dal candidato Presidente, Maria Laura Amendola, Luigi Famiglietti, Franco Fiordellisi e Silvana Acierno.

“Partendo dal presupposto che ogni sentenza vada rispettata, prendiamo atto della sentenza del Consiglio di Stato con non poca amarezza. Purtroppo, l’errore commesso nella presentazione delle liste ha finito per ripercuotersi sulle candidature. Ci spiace che un’interpretazione eccessivamente restrittiva della norma che regola la partecipazione alla competizione elettorale, di fatto elimini la nostra possibilità di partecipare democraticamente alle elezioni regionali. Nelle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato si fa riferimento alla normativa elettorale prevista per i piccoli Comuni tralasciando il fatto che, questa volta, si tratta di elezioni regionali con platee elettorali ben più ampie” – dichiarano i quattro riferimenti territoriali del Presidente Fico.

“Il nostro impegno per il progetto della Lista Fico proseguirà sul territorio irpino in ogni caso. L’interesse è che il nostro programma e le nostre proposte restino nel dibattito pubblico delle prossime settimane e, soprattutto, che si realizzino con l’insediamento della prossima Amministrazione Regionale”.

“Nonostante le tante sollecitazioni esterne – concludono – la nostra posizione resta chiara e trasparente. Non supporteremo altre liste, né chiederemo a chi crede nelle nostre esperienze personali e politiche di farlo. Voteremo e sosterremo convintamente solo il candidato Presidente Roberto Fico”.