Avellino Confindustria Avellino, seminario del Gruppo Giovani sulla continuità generazionale nelle imprese di famiglia 21 Gennaio 2021

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Avellino in collaborazione con The European House-Ambrosetti ha organizzato un interessante seminario dal tema “Governance e continuità generazionale nelle imprese di famiglia” che si è svolto presso la sede di Confindustria Avellino con collegamento da remoto. L’incontro si poneva l’obiettivo di approfondire le numerose problematiche che le imprese a carattere familiare si trovano ad affrontare nei cambi generazionali, e, grazie all’esperienza di un prestigioso studio di consulenza, quello di presentare alcuni suggerimenti operativi per realizzare un sistema di governo delle aziende familiari capace di valorizzare i contributi di ciascun membro della famiglia per il successo dell’azienda. L’introduzione ed i saluti iniziali sono stati affidati al Presidente di Confindustria Avellino, Emilio de Vizia, a Stefano Scauzillo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori ed a Marco Carleo – referente dell’Area Developer di The European House-Ambrosetti. Mentre Luca Petoletti, partner esperto di The European House-Ambrosetti, ha rappresentato i diversi scenari e soluzioni, indicando le direttive da seguire per evitare contrasti tra i vari membri di una famiglia, in modo da creare un sistema solido di governo dell’impresa. A testimoniare un caso concreto di successo, è intervenuto Alessandro Di Ruocco, presidente della RDR Spa nonchè Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Napoli, il quale ha presentato in maniera analitica il processo di revisione della governance aziendale ponendo in evidenza gli sforzi compiuti da tutti i componenti della famiglia e dai responsabili delle aree strategiche dell’azienda. L’esperienza di revisione della governance aziendale della RDR Spa, seguita dagli specialisti di Ambrosetti, ha consentito all’impresa familiare di esplicitare al meglio i criteri di comportamento fondamentali per la continuità positiva del rapporto Famiglia-Impresa, nel pieno rispetto dei ruoli e dell’organizzazione aziendale e favorendo altresì, implicitamente, una crescita tangibile degli asset strategici. A moderare brillantemente gli interventi dei relatori e dei numerosi imprenditori associati a Confindustria Avellino, collegati in modalità audio/video, è stata Giuliana Vitale, Digital Business Developer della Fratelli Vitale Srl e membro del Gruppo Giovani.