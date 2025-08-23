Confesercenti: questa sera negozi aperti fino alle 23 e weekend all’insegna dei sapori irpini

Ha preso il via, ieri pomeriggio, la rassegna “Calici e Sapori irpini” organizzata dalla Confesercenti provinciale di Avellino, guidata dal presidente Giuseppe Marinelli, con il patrocinio gratuito del Comune, alla presenza delle autorità del territorio, tra le quali il subcommissario dell’amministrazione cittadina e capo di gabinetto della prefettura, Elisabetta De Felice, a cui è stato affidato il compito di tagliare il nastro, dando inizio alla manifestazione.

L’evento che proseguirà oggi e domani, presso gli stand allestiti davanti alla villa di Corso Vittorio Emanuele, intende promuovere l’enogastronomia e i prodotti di qualità irpini, offrendo ai cittadini del capoluogo e della provincia una piacevole opportunità di incontro e di intrattenimento con musica, dj set e altri spettacoli artistici, e allo stesso tempo creare opportunità di rilancio del commercio locale.

Questa sera, inoltre, torna la Notte Bianca: i negozi della città resteranno aperti fino alle 23 per consentire ai clienti di approfittare degli sconti di fine stagione, prima che si chiuda la campagna dei saldi estivi, e per l’occasione sarà allestita una seconda postazione musicale anche all’inizio del Corso.

Appuntamento dunque nel centro cittadino per un fine settimana, all’insegna dello shopping, del gusto e della passione per il territorio.