Benevento, controllo movida: scattano denunce e sequestri

Nell’ambito dei controlli straordinari predisposti congiuntamente dai Carabinieri della Compagnia di Benevento e dalla Polizia Locale in occasione della movida, nella serata di ieri è stato effettuato un intervento presso un agriturismo nel territorio comunale, dove era stata organizzata un’attività di pubblico spettacolo con la partecipazione di oltre 300 persone e la presenza di due DJ.

L’evento, pubblicizzato anche tramite social network, è risultato privo delle necessarie autorizzazioni amministrativené tantomeno documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzioni previste per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.

Durante il controllo, il personale operante ha individuato la presenza di un lavoratore minorenne impiegato “in nero” e hanno riscontrato irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la mancata formazione e informazione obbligatorie per i lavoratori e l’assenza della prescritta visita medica preventiva.

Contestualmente, personale dell’ASL di Benevento, opportunamente fatto intervenire sul posto, ha disposto la cessazione immediata dell’attività di ristorazione per carenze igienico-sanitarie. Nel corso dell’ispezione, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre 50 kg di prodotti alimentari risultati privi della necessaria tracciabilità.

L’intera area utilizzata per l’evento di circa 600 mq, unitamente a tutte le attrezzature presenti (casse acustiche, consolle digitale, luci psicasteniche e bancone di mescita di bevande), è stata sottoposta a sequestro preventivo.

La titolare dell’agriturismo e due degli organizzatori della festa sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Benevento per le violazioni riscontrate.

Inoltre veniva eseguita una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del centro cittadino occupata da un 22enne egiziano che alla vista dei militari lanciava dalla finestra della cucina un grosso involucro nel fondo adiacente. Tale azione, che non sfuggiva al personale operante, opportunamente appostato permetteva di risalire all’involucro che conteneva un pugnale da caccia con una lama di 20 cm e manico di cm 13 che è stato sottoposto a sequestro. L’uomo denunciato per detenzione abusiva di armi. Infine veniva sorpreso un giovane 26enne del luogo trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish e, quindi, segnalato quale assuntore alla locale Prefettura.

Le attività di controllo proseguiranno con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica, della salute dei cittadini e dei diritti dei lavoratori.

Le persone sottoposte ad indagini sono da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.