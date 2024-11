Confesercenti, Marinelli: “Per i piccoli negozi in Irpinia la crisi è ormai strutturale”

“Per i negozi di vicinato è ormai crisi strutturale, con una perdita costante di quote di mercato, che in assenza di interventi rischia di provocare nuove chiusure, con ricadute economiche e sociali negative per l’intero territorio”. E’ l’allarme lanciato da Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“Ancora una volta – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – siamo costretti a registrare una situazione sempre più critica per il commercio al dettaglio in Irpinia, in linea comunque con l’andamento generale del Paese, anche se con un carico di fragilità aggiuntive. A confermare la tendenza negativa sono gli ultimi dati dell’Istat, che pur in presenza di un lieve miglioramento complessivo per il comparto nel mese di settembre, in termini di volume di vendite e di valore, rispetto al mese precedente, le piccole attività non sono investite da tale risultato, ma restano ferme al palo. A beneficiare di un risicato aumento delle vendite è soltanto la grande distribuzione.

Analizzando le statistiche infatti emerge che il dato di settembre, ma soprattutto quello relativo ai primi nove mesi dell’anno, ci consegnano un quadro negativo: rispetto allo scorso anno, le piccole superfici registrano una perdita in valore di oltre il 2% (alimentari -3%), mentre le grandi strutture rilevano un 2% in più. Ma il dato più preoccupante è appunto la variazione acquisita nell’arco dei primi nove mesi dell’anno, negativa per tutto il comparto in media (-0,7% in volume su base nazionale), ma che raggiunge un livello critico per i piccoli esercizi, pari a – 1,7% secondo nostre stime, con performance ancora più critiche nella nostra provincia.

Ci troviamo insomma di fronte ad una condizione di crisi costante degli esercizi di vicinato che si manifesta con grande evidenza in tutte le realtà territoriali, dai piccoli comuni ai quartieri delle grandi città, ma pesa soprattutto nelle realtà meno sviluppate economicamente e senza attrattori turistici, che parzialmente compensano la perdita di quote di mercato”

“E’ sempre più evidente – conclude Marinelli – che occorrono misure strategiche di rilancio del piccolo commercio, che costituisce un servizio per le comunità locali. Altrimenti, la chiusura forzata delle attività e la sensibile riduzione di nuove aperture inevitabilmente porterà ad una diffusa desertificazione”.