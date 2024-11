Condotta in tilt, domani scuole chiuse a Capriglia: c’è l’ordinanza del sindaco

CAPRIGLIA- Dopo la giornata di “passione” e i disagi vissuti questa mattina dagli studenti a causa della sospensione idrica per la rottura della condotta adduttrice, in attesa che si definiscano gli interventi, il sindaco di Capriglia Irpina Nunziante Picariello ha disposto la chiusura di tutte le scuole sul territorio comunale nella giornata di domani. Si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Nunziante Picariello che per “tutta la giornata odierna sull’intero territorio comunale si è verificata l’interruzione dell’erogazione idrica per rottura dell’adduttrice in comune di Grottolella e che nonostante il continuo intervento dell’Alto Calore per la riparazione della condotta allo stato attuale su gran parte del territorio comunale perdura la predetta interruzione idrica e che anche se la riparazione dovesse, nelle prossime ore, andare a buone fine non viene garantita la certezza dell’erogazione idrica.per la giornata di domani”. E che “compromette i I regolare funzionamento dei servizi igienico-sanitari negli istituti scolastici degli alunni e del personale di ogni ordine grado, pregiudicando, altresì, il normale svolgimento delle attività didattiche dei servizi connessi, compresi i normali servizi di pulizia degli ambienti scolastici al termine delle lezioni che già in data odierna si sono svolti in assenza di acqua, se non quella fornita nelle taniche dall’amministrazione comunale”.