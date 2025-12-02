Conferenza stampa e incontro con la comunità politica di Fratelli d’Italia

Giovedì 4 dicembre alle ore 17.30, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia ad Avellino, ci sarà un incontro rivolto all’intera comunità politica di Fratelli d’Italia.

L’appuntamento, che si aprirà con una conferenza stampa dedicata alle prospettive politiche e organizzative del nostro Partito in Irpinia, sarà l’occasione per condividere un brindisi in occasione dell’elezione del nostro Consigliere Regionale. Sarà anche il momento per esprimere un sentito ringraziamento a tutti i candidati.

Saranno presenti l’on. Gianfranco Rotondi e la sen. Giulia Cosenza, che offriranno un contributo al confronto, alla programmazione e alla riflessione, concorrendo a delineare le priorità del percorso di FdI in Irpinia nel solco della condivisione e della responsabilità.