Al Palazzo di Governo si firma il nuovo Protocollo contro racket e usura

Giovedì 4 dicembre, alle ore 12.00, presso il Palazzo di Governo, sarà firmato il Protocollo d’Intesa sulla legalità in ambito economico-finanziario tra la Prefettura di Avellino, la Camera di Commercio Irpinia Sannio e Finetica Ets, associazione nazionale antiracket e antiusura.

L’accordo mira a rafforzare la cultura della legalità, prevenire usura ed estorsione e sostenere famiglie e microimprese in difficoltà economica o esposte a rischi finanziari.

Il Protocollo prevede inoltre iniziative di informazione e formazione, la promozione dell’emersione dei fenomeni illegali e la collaborazione interistituzionale per favorire percorsi di denuncia e tutela delle vittime.

L’intesa rappresenta un passo importante nella costruzione di una rete istituzionale capace di intercettare tempestivamente situazioni di fragilità economica e prevenire infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo irpino.