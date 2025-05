Condoni edilizi, il dirigente Cicalese sarà ascoltato in Commissione Trasparenza

Il presidente della Commissione Trasparenza, Ettore Iacovacci, ha convocato la riunione della 2ª Commissione consiliare per il prossimo 21 maggio 2025, alle ore 12:00, presso la Sala Stampa del Comune di Avellino, in Piazza del Popolo.

All’ordine del giorno è prevista l’audizione del dirigente del Settore Urbanistica, ing. L.A.M. Cicalese, per fornire chiarimenti in merito alla situazione dei condoni edilizi concessi fino a oggi. L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività di verifica e controllo promosse dalla Commissione per garantire trasparenza amministrativa su un tema particolarmente sensibile per il territorio.