Caos Serie B, interviene anche De Luca: “Scelta gravissima rinvio playout”

Interviene anche il presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, sulla vicenda che sta scuotendo la Serie B: l’annullamento a sorpresa, a 24 ore dal fischio d’inizio, della gara di spareggio tra Salernitana e Frosinone.

Attraverso i propri canali social, De Luca ha espresso forte preoccupazione: “È gravissima la decisione improvvisa di annullare 24 ore prima la gara di spareggio di Serie B tra Salernitana e Frosinone. In attesa di conoscere i dettagli di questa incredibile vicenda, non si può non sottolineare che chi ha deciso si assume una responsabilità gravissima sul piano sportivo, dell’ordine pubblico e delle tensioni conseguenti.”