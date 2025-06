Condoni “anomali” , la sindaca Nargi chiede una relazione ai dirigenti sul caso

AVELLINO- Una relazione sulla vicenda dei presunti condoni anomali. Quella che la sindaca Laura Nargi ha chiesto ai dirigenti di Piazza del Popolo a seguito della segnalazione che gli stessi uffici di Piazza Del Popolo hanno esteso, come aveva già annunciato lo stesso dirigente audito dalla Commissione Trasparenza qualche giorno fa e dopo le acquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Avellino, quelle da parte dei militari dell’aliquota di Polizia giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura delegate dall’Ufficio inquirente guidato da Domenico Airoma. In attesa che anche le altre pratiche finite nel mirino degli uffici comunali, che si ricorderà hanno scoperto per ora una sola vicenda (benchè da uno screening riferito agli ultimi anni sarebbero almeno altre sei quelle con documentazione originale mancante nel fascicolo) sindaca e dirigenti dovrebbero poi valutare l’eventualità di altri provvedimenti e relative denunce.