Condizionatori Olimpia Splendid: pregi e caratteristiche

Quando si è alla ricerca di un condizionatore elegante in grado di garantire il massimo del comfort in casa, non si può che optare per l’Olimpia Splendid Nexya S4 E Inverter 9 C. Si tratta di un dispositivo da 9000 btu capace di riscaldare, deumidificare e raffrescare ambienti fino a superfici di 25 metri quadri. Questo apparecchio vanta batterie ad alto scambio termico e motori inverter: non a caso è di classe A++, e quindi riesce a climatizzare limitando anche il consumo di energia. Inoltre, la disponibilità di un kit wifi permette di controllarlo a distanza.

Versatilità e affidabilità

La versatilità è di certo il punto di forza dei condizionatori Olimpia Splendid , che vantano un design ricercato e la capacità di assicurare alti standard di efficienza complice l’impiego del Gas 32. Questo modello viene adoperato con le unità esterne inverter in modo da ottenere le combinazioni di multisplit e monosplit. Il design e lo stile di Nexia S4 E sono il frutto di pochi elementi lineari, con geometrie rette sulla parte anteriore e curve in corrispondenza dei lati. Un dispositivo, insomma, che ben si integra in qualunque stile di arredo e che, avendo dimensioni contenute, occupa poco spazio.

Perché sceglierlo

Ci sono un sacco di buoni motivi per valutare l’acquisto di questo prodotto, che è progettato per purificare l’aria climatizzata grazie alla presenza di un filtro specifico in grado di trattenere le polveri e in generale tutte le impurità. Quando arriva il momento di pulirlo, poi, le operazioni di rimozione sono estremamente semplici. I condizionatori Olimpia Splendid, poi, sono impreziositi da una vasta gamma di funzioni in grado di amplificarne la comodità di utilizzo e la praticità. Quello che ne deriva è un comfort straordinario, per esempio grazie al programma Ventilazione, tramite il quale il condizionatore può agire come un semplice ventilatore. Invece, se si sceglie il programma Deumidificazione da solo, è possibile avere aria più asciutta, evitando di intervenire sulla temperatura: un grande vantaggio nelle giornate estive più afose.

La tecnologia di Nexia S4 E

È possibile controllare da remoto Nexia S4 E per tutte le funzioni usando il wifi e un’app che può essere scaricata sia su device Apple che su dispositivi con sistema operativo Android. Tutto quel che si deve fare è installare la chiavetta USB che viene fornita in dotazione, già presente nell’imballo, per poi provvedere al download dell’applicazione. Ovviamente ci sarà bisogno di una rete wifi per la connessione a Internet.

Le altre funzioni del condizionatore

Merita di essere citata, poi, la funzione Sleep, che consente di avere un raffrescamento graduale attraverso un incremento progressivo della temperatura nel corso delle ore notturne. Con la funzione Mode, invece, ci sono diverse modalità di funzionamento a disposizione: la ventilazione, la deumidificazione, il riscaldamento e il raffrescamento. Ancora, ecco che la funzione Auto, grazie a cui la potenza viene regolata in maniera automatica in funzione della temperatura ambientale, anche allo scopo di ottimizzare il consumo di energia. C’è inoltre la funzione Turbo, in virtù della quale il climatizzatore viene fatto lavorare alla velocità più alta possibile e alla potenza massima della ventola, affinché la temperatura desiderata possa essere raggiunta in breve tempo. L’accensione programmata e lo spegnimento sono garantiti dal timer, mentre sono ben tre le velocità previste per il ventilatore, che viene comandato attraverso il Fan.

Perché si risparmia con Nexia S4 E

Questo condizionatore della serie Olimpia Splendid merita di essere definito un vero e proprio gioiello di tecnologia, grazie al motore esterno da 9000 btu. Più nel dettaglio, le unità esterne per monosplit offrono la possibilità di collegare un’unica unità interna, vale a dire quella della potenza per cui sono state realizzate. L’unità esterna mette a disposizione un livello di potenza adeguato alle effettive necessità di climatizzazione dell’ambiente. Il sistema Inverter System Olimpia Splendid offre, invece, un risparmio energetico molto alto, con consumi elettrici ridotti.

Dove si compra

I condizionatori della serie Olimpia Splendid possono essere comprati anche su Internet, attraverso il sito web Climamarket.it, che rappresenta il principale negozio italiano dedicato al settore. Nel suo catalogo, infatti, si possono trovare non solo climatizzatori, ma anche ventilconvettori, pompe di calore e ogni altro accessorio per il funzionamento e il montaggio.