Condannato per furto e produzione di sostanze allucinogene: arrestato un ventisettenne

AVELLINO- La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un pregiudicato del posto di 27 anni, ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato continuato e del delitto di produzione di sostanze allucinogene.

In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno rintracciato l’uomo ad Avellino e tradotto presso la locale Casa Circondariale dove dovrà scontare la pena di anni 7 e mesi 11 di reclusione e multa di euro 11.650,00.