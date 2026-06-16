Campania, il Procuratore Cantone: ho trovato una criminalità cambiata, droga attività principale

BAIANO- “Sono tornato dopo tanto tempo in Campania e ho trovato una criminalità completamente cambiata. È vero che Salerno non è Napoli, non è Caserta di cui mi ero occupato, però è anche vero che ho verificato che anche nelle zone, diciamo a più alto tasso di camorra tradizionale, per esempio Nocera e Pagani, ormai le organizzazioni criminali sono di fatto organizzazioni che utilizzano come attività principale la droga”. A margine della lezione alla Scuola di Educazione Politica al Teatro Colosseo di Baiano, abbiamo chiesto al Procuratore della Repubblica di Salerno Raffaele Cantone, anche alla luce delle tante indagini che la stessa Distrettuale Antimafia conduce a cavallo della province limitrofe a quella di Salerno, in primis Avellino, se la droga è uno dei principali elementi di trasversalità criminale. Per il magistrato ormai tutte le organizzazioni criminali: “la droga sta avendo uno sviluppo rilevantissimo, che rappresenta un’occasione di guadagno eccezionale. La droga è il grande problema anche perché chi si occupa di prevenzione non c’è più, Diciamo che la droga non viene vista come un problema sociale come lo è stato per tanto tempo in passato. Forse perché non ci stanno i tossicodipendenti in strada”.Aerre