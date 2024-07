Concorso per due agenti di Polizia Locale: la carica di più di cento candidati

LAURO- Più di cento candidati in corso per due posti di agente di Polizia Locale part-time (50%) con contratto a tempo indeterminato. Una vera e propria “carica” di candidati per il concorso bandito dall’ amministrazione comunale di Lauro guidata da Rossano Sergio Boglione. Si tratta di uno dei quattro concorsi banditi dal Comune di Lauro dopo l’approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per il triennio 2023/2025. Quelli per cui sono stati individuati, limitatamente alle procedure di reclutamento dall’esterno, per il 2023, tra l’altro i seguenti posti da ricoprire: due Agenti di Polizia Locale cat. C1 a tempo indeterminato e parziale (50%)

nell’ Area vigilanza e due istruttori Amministrativi, Area degli Istruttori (Ex Categoria Giuridica C1), a tempo indeterminato e parziale (50%) per cui è ancora in corso la ricezione delle domande sul portale InpaGov, unica modalità con la quale si può partecipare alla selezione già chiusa e a quella che scadrà ai primi di agosto per gli amministrativi.