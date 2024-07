Aziz escluso dalla Olimpiadi, il sindaco Carratu’: Montoro ti aspetta, campione

MONTORO- “Montoro ti aspetta per salutarti nella casa comunale, campione”. E’ il messaggio che il primo cittadino di Montoro Salvatore Carratu’ ha voluto affidare all’olimpionico Aziz Abbes Mouhaidiine, il ventiseienne peso massimo di boxe eliminato dalla corsa per l’oro alle Olimpiadi di Parigi da una discussa scelta dei giudici di gara. Non sono mancate le critiche per la decisione dopo la gara. E il sindaco Carratu’ ha avuto parole di grande affetto per il suo concittadino, che ha portato la sua Montoro sul ring dell’Arena Nord, dove ha rappresentato tutta l’Italia. “Caro Aziz” questo l’incipit del messaggio di Carratu’: “La vittoria non è il solo traguardo di uno sportivo, prima di questa c’è il sacrificio, la dedizione e la passione. E tu hai dimostrato di averli raggiunti tutti. Sono sicuro che non mancheranno i momenti di gloria per te e per la nostra Nazione che rappresenti egregiamente”. Un sentimento di orgoglio di tutta la comunità montorese per l’occasione raggiunta dell’atleta irpino.