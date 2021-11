Concorsi truccati nelle forze dell’ordine: nuove udienze

Udienza preliminare fissata per il 22 giugno per tre delle otto persone raggiunte da misure cautelari, in un’inchiesta della Procura e della finanza di Benevento su presunti concorsi truccati nelle forze dell’ordine. Diversi gli indagati a piede libero, fra i quali ci sono diverse persone irpine.

I tre imputati, che dovranno affrontare l’udienza preliminare, sono un 67enne di Apollosa, un 57enne di Treviso e un 46enne di Benevento. Il 9 novembre si tornerà in aula per il controesame del capitano della guardia di finanza che ha coordinato le indagini. Come detto, diversi sono anche gli indagati irpini che avrebbero beneficiato dell’attività dei principali imputati.