Conclusa l’autopsia su Esposito, la Procura nomina un ingegnere per la dinamica

CONTRADA- Si è da poco concluso l’accertamento autoptico sulla salma del sessantaduenne Vito Esposito, deceduto in seguito al gravissimo incidente avvenuto lungo Via Nazionale mentre viaggiava a bordo di una moto con la nipotina, che si trova ricoverata al Santobono per le gravi ferite riportate nell’impatto. La Procura di Avellino ha nominato il medico legale Alessandro Santurro per eseguire l’esame, che è iniziato nel pomeriggio nella sala mortuaria del Moscati. Il pm Fabio Massimo Del Mauro, che ha seguito la prima fase dell’indagine, ha anche nominato un consulente per ricostruire quella che è la dinamica del sinistro.

Sara’ l’ingegnere Antonio Ciarleglio il consulente della Procura della Repubblica di Avellino chiamato ad eseguire la ricostruzione dell’impatto tra la Fiat Punto e la moto guidata dal malcapitato. Al conferimento degli incarichi a Palazzo di Giustizia era presente anche il legale di parte civile, il penalista Raffaele Tecce. La salma al termine degli accertamenti è stata messa a disposizione dei familiari. Nelle prossime ore si conoscerà anche la data dei funerali. Intanto per i risultati di entrambi gli esami sono stati chiesti dai consulenti sessanta giorni. Nel registro degli indagati della Procura (si tratta di un atto dovuto) e’ stata iscritta la donna alla guida dell’utilitaria, che avrebbe perso il controllo della stessa a causa di un malore.