Concita muore a 41 anni dopo il parto, salvo il bambino: Lioni sotto choc

LIONI- Un risveglio amaro per la comunità di Lioni a causa della tragedia avvenuta notte scorsa, quando Concita Perna, 41 anni, è deceduta durante il parto alla clinica Malzoni di Avellino. A raccontare la vicenda “Il Mattino” di Avellino. Nonostante i tentativi dei medici, la donna non ce l’ha fatta, ma fortunatamente il neonato è stato salvato ed è in buone condizioni.

Le cause del decesso sono ancora note, ma si ipotizza che possa essere stata un’emorragia a causare la tragica fine della quarantunenne. La notizia ha sconvolto non solo la famiglia Perna, ma anche l’intera comunità di Lioni. Questo lutto arriva a poco più di un anno dalla tragica morte della sorella di Concita, Teresa, avvenuta all’ospedale Niguarda di Milano. Teresa era deceduta a causa di un trapianto di cuore fallito: il cuore nuovo non aveva ripreso a battere dopo l’intervento, lasciando la famiglia segnata da un dolore già difficile da superare.

In molti hanno espresso solidarietà, vicinanza e dolore per la perdita di una giovane donna che lascia un vuoto incolmabile.