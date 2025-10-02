Camera Penale, Vozella guida la Scuola di Formazione

AVELLINO- La Scuola di Formazione Professionale della Camera Penale di Avellino rinnova vertice e Comitato Scientifico. Dopo una lunga esperienza dell’avvocato Innocenzo Massaro, che ora guiderà il “Progetto Scuola” sarà l’avvocato Stefano Vozella a guidare la Scuola di Formazione. Nel Comitato Scientifico ci sono anche due nuovi ingressi, che si aggiungono ai componenti attuali, gli avvocati Stefania Macchia e Alfonso Laudonia. Le new entry sono gli avvocati Raffaele Petrillo e Maria Beccio.