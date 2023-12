Concerto Venditti, Nargi chiama i commercianti che vogliono trasmettere il live

Fervono i preparativi per il grande concerto di Capodanno. L’Amministrazione comunale, Assessorato alle Attività produttive ed al Turismo, chiama alla partecipazione tutti gli esercizi commerciali che intendano collegarsi e trasmettere quello che si preannuncia come uno spettacolo straordinario. Chiunque voglia installare un maxischermo o qualsiasi altro dispositivo, audio e video, in collegamento streaming con il concerto di Antonello Venditti, in programma il prossimo 31 dicembre a Piazza Libertà, potrà scrivere al Comune di Avellino, descrivendo la natura della proposta via e mail, all’indirizzo comunicazione@comune.avellino.it. Sarà anche disponibile (info whatsapp) il numero di telefono 388 407 0190.

«Il grande evento organizzato per Capodanno – spiega la vicesindaco con delega al alle Attività produttive ed al Turismo, Laura Nargi – rappresenterà un’occasione da non perdere per tutti i commercianti e, in senso generale, per la città. Con questa iniziativa, intendiamo far sì che tutti possano avere l’opportunità di godere al meglio del concerto e sfruttare l’indotto, anche economico, che generà un così importante evento di piazza. Allo stesso modo – aggiunge Nargi – in questo modo, potremo estendere ulteriormente il perimetro dei festeggiamenti in più aree del capoluogo, anche considerata la notevole portata dei flussi turistici che il concerto riuscirà certamente a convogliare nel nostro capoluogo».