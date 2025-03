Corruzione e turbativa d’asta, il Comune di Pratola parte civile anche nel processo bis agli Aufiero

PRATOLA SERRA – Il Comune sarà parte civile anche nell’eventuale processo agli ex amministratori nato dal filone rimasto nella competenza della Procura di Napoli (per la contestazione di accesso abusivo al sistema informatico). Infatti l’ente era stato indicato come parte offesa nel procedimento. Dopo la notifica al protocollo del Comune della fissazione dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, “a carico di diversi imputati tra cui ex amministratori del Comune di Pratola Serra per reati perpetrati nell’esercizio delle funzioni ricoperte presso l’Ente”, la giunta guidata da Gerardo Galdo ha ritenuto “doveroso costituirsi in giudizio come parte civile per difendere le ragioni dell’Ente”. Costituzione affidata in base al Servizio di patrocinio, assistenza e supporto giuridico-legale per tutto il contenzioso civile, tributario, penale ed amministrativo del Comune di Pratola Serra, all’Avvocato Pasquale Lo Verde.