Comune e Regione, Petracca: “Ora collaborazione stabile per dare risposte alla città”

La nota di Maurizio Petracca, capogruppo Pd in consiglio regionale Campania:

Oggi incontro al Comune di Avellino con il sindaco Nello Pizza e la componente della giunta municipale che fa capo al Pd e alla lista del sindaco e con il presidente del consiglio comunale. Per troppo tempo Avellino è rimasta senza un’interlocuzione stabile con la Regione Campania. Oggi ci sono le condizioni per inaugurare una nuova stagione di collaborazione istituzionale. Perché è così che funziona una filiera istituzionale virtuosa. L’obiettivo è costruire un dossier sulle principali priorità della città e portarlo all’attenzione del presidente della Regione, Roberto Fico, e dei singoli assessori competenti. Me ne farò ovviamente portavoce. Dall’edilizia sportiva, con le questioni dello stadio Partenio e della piscina comunale, all’edilizia scolastica, fino al collegamento ferroviario e alla cultura: temi strategici sui quali è fondamentale ristabilire una filiera istituzionale efficace. Quando Comune e Regione dialogano e lavorano in sinergia, diventa più semplice dare risposte concrete ai cittadini e accompagnare il rilancio di Avellino. C’è tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Ci sono le condizioni per dare alla nostra città opportunità di crescita, occasioni per una vivibilità migliore.