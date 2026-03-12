Comune di Monteforte, verifiche del TAR: Siricio in bilico, rilevate 11 schede in eccedenza

Undici schede in più: è questo il dato, emerso al termine delle operazioni di riconteggio disposte dal Tar della Campania, che rimette in discussione la proclamazione di Fabio Siricio come sindaco di Monteforte Irpino.

In particolare, nella sezione 7, è emersa, dal confronto tra le schede verificate e quelle risultanti dal verbale, una differenza di 11 schede in più effettivamente autenticate. Nessuna differenza nelle sezioni 2 e 6, mentre nella sezione 1 non è stato possibile procedere al confronto, perché i dati non erano stato correttamente riportati sui relativi registri.

L’intervento del Tar della Campania si era reso necessario in seguito al ricorso presentato per l’annullamento del verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune dello scorso 25 Novembre 2025 che, il giorno dopo la conclusione delle operazioni di voto, aveva consegnato la fascia di primo cittadino a Siricio.

Il riconteggio ha interessato dunque quattro sezioni elettorali ed è consistito nel conteggio delle schede scrutinate, delle schede autenticate residue, debitamente accantonate e, infine, nel confronto della somma, in tal modo calcolata, con il numero complessivo delle schede autenticate, come risultante dai verbali delle sezioni interessate.